2020-06-23T07:44:51+03:00
Общество

Парада не будет, но центр Рязани вечером 24 июня все-таки перекроют

Состоится торжественная встреча курсантов РВВДКУ, прибывающих из Москвы
Антон ВОХЕЧ
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Рязань встретит десантников - участников Парада Победы. Фото: сайт РВВДКУ.Рязань встретит десантников - участников Парада Победы. Фото: сайт РВВДКУ.
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Торжественная встреча курсантов РВВДКУ с Парада на Красной площади в Москве состоится 24 июня в 18.00. Поэтому движение некоторых маршрутов рязанского городского пассажирского транспорта будет временно приостановлено. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 17.30 до 20.00 будет закрыто движение по Первомайскому проспекту на нескольких участках. В связи с этим будет приостановлено движение общественного транспорта:

- троллейбусов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17;

- муниципальных автобусов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24;

- автобусов коммерческих перевозчиков №№30, 34, 57, 41, 46, 47, 49, 53, 58, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.

Напомним, что с 22 июня в Рязани перекрыли часть улицы Полевой. Речь идет об участке от дома №32 (медсанчасть МВД) до дома №124 по улице Введенской. Восстановить движение транспорта планируется почти через месяц – до конца суток 17 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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