В центре Рязани перекрывают часть улицы Полевой

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:00:22+03:00

На аварийный ремонт водопровода отводят почти месяц

Изменить размер текста: A A

С 22 июня в Рязани перекрывают часть улицы Полевой. Речь идет об участке от дома №32 (медсанчасть МВД) до дома №124 по улице Введенской.

Восстановить движение транспорта планируется почти через месяц – до конца суток 17 июля. Это время отводится на аварийный ремонт сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В зоне работ установят ограждения и соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU