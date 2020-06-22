В центре Рязани перекрывают часть улицы Полевой
На аварийный ремонт водопровода отводят почти месяц
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С 22 июня в Рязани перекрывают часть улицы Полевой. Речь идет об участке от дома №32 (медсанчасть МВД) до дома №124 по улице Введенской.
Восстановить движение транспорта планируется почти через месяц – до конца суток 17 июля. Это время отводится на аварийный ремонт сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
В зоне работ установят ограждения и соответствующие дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU