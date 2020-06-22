2020-06-22T15:00:22+03:00
Общество

В центре Рязани перекрывают часть улицы Полевой

На аварийный ремонт водопровода отводят почти месяц
Антон КОНОВАЛОВ
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С 22 июня в Рязани перекрывают часть улицы Полевой. Речь идет об участке от дома №32 (медсанчасть МВД) до дома №124 по улице Введенской.

Восстановить движение транспорта планируется почти через месяц – до конца суток 17 июля. Это время отводится на аварийный ремонт сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В зоне работ установят ограждения и соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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