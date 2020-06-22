Кинотеатр в Рязани не смог оправдаться за «козла» перед судом

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:00:02+03:00

Признанную непристойной рекламу антимонопольщики увидели в лифте дома на улице Никулина.

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22 июня в Арбитражном суде Рязанской области рассмотрели дело кинотеатра «Киномакс» против ФАС. Юрлицо вновь пыталось обжаловать штраф за рекламу, которую антимонопольщики заметили в лифте жилого дома на улице Никулина и признали непристойной.

Оскорбительный образ, по мнению экспертного совета, содержался на плакате одной из акций кинотеатра. Там обнаженная женщина рядом с оголившим торс мужчиной прикрывается табличкой с надписью «Козел».

Штраф за нарушение законодательства о рекламе составил 100 тысяч рублей. Представители «Киномакса», в свою очередь, пытались доказать, что за рамки приличий не выходили, но безуспешно. В удовлетворении иска суд отказал, сообщает пресс-служба УФАС по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU