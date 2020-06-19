В Рязани скончался старейший патологоанатом Виктор Левитин
16 июня на 91-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, старейший патологоанатом Рязанской области, многолетний руководитель региональной Федерации хоккея с мячом Виктор Яковлевич Левитин.
Министерство здравоохранения Рязанской области приносит глубокие соболезнования родным и близким покойного.
«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - говорится в сообщении.
ДОСЬЕ «КП»
Виктор Яковлевич Левитин родился 3 марта 1931 года в Москве.
После окончания школы поступил в 3-й Московский медицинский институт.
В 1950 году переведен в Рязань, где начал профессионально заниматься хоккеем с мячом.
Вся спортивная карьера Виктора Левитина вплотную связана с его профессиональной деятельностью: патологоанатома. В течение 40 лет Виктор Яковлевич заведовал соответствующим отделением в рязанском кардиоцентре, защитился, написал 40 научных работ и заслужил многочисленные благодарности. А в 2005 году передал бразды правления своему сыну Аркадию Левитину.
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ИСТОЧНИК KP.RU