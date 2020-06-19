2020-06-19T06:33:11+03:00
Общество

В Рязани скончался старейший патологоанатом Виктор Левитин

В течение 40 лет Виктор Яковлевич заведовал патологоанатомическим отделением в рязанском кардиоцентре
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В Рязани скончался старейший патологоанатом Виктор Левитин. Фото: стоп-кадр из программы телеканала "Город".В Рязани скончался старейший патологоанатом Виктор Левитин. Фото: стоп-кадр из программы телеканала "Город".
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16 июня на 91-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, старейший патологоанатом Рязанской области, многолетний руководитель региональной Федерации хоккея с мячом Виктор Яковлевич Левитин.

Министерство здравоохранения Рязанской области приносит глубокие соболезнования родным и близким покойного.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - говорится в сообщении.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Яковлевич Левитин родился 3 марта 1931 года в Москве.

После окончания школы поступил в 3-й Московский медицинский институт.

В 1950 году переведен в Рязань, где начал профессионально заниматься хоккеем с мячом.

Вся спортивная карьера Виктора Левитина вплотную связана с его профессиональной деятельностью: патологоанатома. В течение 40 лет Виктор Яковлевич заведовал соответствующим отделением в рязанском кардиоцентре, защитился, написал 40 научных работ и заслужил многочисленные благодарности. А в 2005 году передал бразды правления своему сыну Аркадию Левитину.

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Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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