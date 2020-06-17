На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:33:58+03:00

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной

Изменить размер текста: A A

16 июня на 47-м году безвременно ушла из жизни начальник отдела бюджетного планирования и размещения государственного заказа министерства физической культуры и спорта Рязанской области Наталья Николаевна Чувелева.

«Это огромная и невосполнимая потеря стала большой утратой для всех, кто жил и трудился рядом с Натальей Николаевной. Она пользовалась огромным уважением и заслуженным авторитетом у коллег по работе, тренеров и спортсменов. Обладала высоким уровнем работоспособности, ответственности, дисциплинированности.

Наталья Николаевна была активна и инициативна, быстро ориентировалась и принимала правильные решения как в обычной, так и в сложной ситуации. Всегда сохраняла оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и окружающим ее людям.

Светлая память о Наталье Николаевне навсегда останется в сердцах коллег по работе и близких ей людей. Вечная память», - говорится в некрологе.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушла из жизни старейший доцент РГУ Ольга Орлова

Кандидат филологических наук скончалась на 92-м году жизни (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU