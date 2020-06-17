2020-06-17T07:33:58+03:00
Общество

На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной
Яков РЫКОВ
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На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева.На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева.
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16 июня на 47-м году безвременно ушла из жизни начальник отдела бюджетного планирования и размещения государственного заказа министерства физической культуры и спорта Рязанской области Наталья Николаевна Чувелева.

«Это огромная и невосполнимая потеря стала большой утратой для всех, кто жил и трудился рядом с Натальей Николаевной. Она пользовалась огромным уважением и заслуженным авторитетом у коллег по работе, тренеров и спортсменов. Обладала высоким уровнем работоспособности, ответственности, дисциплинированности.

Наталья Николаевна была активна и инициативна, быстро ориентировалась и принимала правильные решения как в обычной, так и в сложной ситуации. Всегда сохраняла оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и окружающим ее людям.

Светлая память о Наталье Николаевне навсегда останется в сердцах коллег по работе и близких ей людей. Вечная память», - говорится в некрологе.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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