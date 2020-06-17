На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева
16 июня на 47-м году безвременно ушла из жизни начальник отдела бюджетного планирования и размещения государственного заказа министерства физической культуры и спорта Рязанской области Наталья Николаевна Чувелева.
«Это огромная и невосполнимая потеря стала большой утратой для всех, кто жил и трудился рядом с Натальей Николаевной. Она пользовалась огромным уважением и заслуженным авторитетом у коллег по работе, тренеров и спортсменов. Обладала высоким уровнем работоспособности, ответственности, дисциплинированности.
Наталья Николаевна была активна и инициативна, быстро ориентировалась и принимала правильные решения как в обычной, так и в сложной ситуации. Всегда сохраняла оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и окружающим ее людям.
Светлая память о Наталье Николаевне навсегда останется в сердцах коллег по работе и близких ей людей. Вечная память», - говорится в некрологе.
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Ушла из жизни старейший доцент РГУ Ольга Орлова
Кандидат филологических наук скончалась на 92-м году жизни (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU