18 Июнь 2020 2020-06-18T16:17:33+03:00

Пляжи Рязани 2020: власти просят рязанцев не ходить купаться, чтобы не заразиться коронавирусом. Фото: администрация Рязани.

Несмотря на то, что пляжный сезон 2020 в Рязани официально не открыт, многие горожане уже отправились отдыхать на водоемы

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Власти Рязани просят жителей города воздержаться от посещения пляжей, так как в регионе продолжают действовать ограничительные мероприятия.

Как отметили в администрации города, в местах скопления людей можно заразиться коронавирусной инфекцией. Кроме того, пока пляжный сезон в Рязани официально не открыт, в местах отдыха не работают ни спасательные, ни медицинские посты.

Когда откроют пляжи в Рязани

По информации Роспотребнадзора, с учетом разработанных методических рекомендаций, пляжи в Рязани откроют для отдыхающих на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий (читать подробнее). Рязанцы смогут посещать водоемы при условии соблюдения мер предосторожности и социального дистанцирования.

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Коронавирус передается через воду

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн:

— Вероятность передачи коронавируса через воду есть. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи (читать подробнее).

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Купаться на водоемах можно будет только после официального открытия пляжного сезона в Рязани 2020, когда на местах развернут спасательные и медицинские посты (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU