МЧС: В Рязанской области готовят к открытию 47 пляжей

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:49:31+03:00

Купаться на пляжах можно будет только после официального открытия, когда на местах развернут спасательные и медицинские посты

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С началом купального сезона в Рязанской области откроют 47 пляжей, все их уже обследовали водолазы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Специалисты инспекции по маломерным судам проводят плановое техническое освидетельствование водоемов после получения соответствующих заявок от собственников.

Однако, в МЧС напоминают, что купаться на пляжах можно будет только после официального открытия, когда на местах развернут спасательные и медицинские посты, проведут санитарно-эпидемиологический контроль и обеспечат средствами спасения.

Напомним, ранее власти сообщали, что в Рязани уже подготовили шесть пляжей, но купаться можно будет только на третьем этапе снятия ограничений (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU