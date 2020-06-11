Стало известно, когда в Рязани откроют пляжи
В Рязани подготовили шесть пляжей: на озере Ореховое, в Солотче на Старице и на Лысой горе, а также на Борковских карьерах №№1, 2, 3, сообщает пресс-служба городской администрации. Однако, по информации властей, купаться на них нельзя.
Что касается открытий пляжей для отдыхающих в Рязани, то сделают это только на третьем этапе снятия ограничений.
В настоящее время на пляжах Рязани чистят дно и прибрежную территорию.
«К открытию пляжей будут организованы дежурства медицинского пункта, спасателей и полиции, подготовлены необходимые плавсредства для спасения людей на воде», - говорится в сообщении.
Отмечается, что когда в Рязани пляжи откроют, то отдыхающие смогут посещать их только при соблюдении мер предосторожности и социального дистанцирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU