Уровень воды в Оке у Рязани стал максимальным в этом году

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:52:41+03:00

В результате подъема воды затопило и свежепостроенный причал для пассажирских судов, и даже частично лестницу, ведущую к нему.

То, что не сделал снег, сделали ливни. В районе Лесопарка даже затопило новую пристань

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Бесснежная зима не позволила воде в Оке подняться до уровня ординара даже в марте-апреле. Однако ливневые дожди, прошедшие в начале июня по всему ЦФО, сделали свое дело – уровень воды, по данным рязанского филиала Росгидромета, за последние два дня поднялся на 2,6 метра, и впервые в этом году превысил нулевую отметку на 8 сантиметров. Хотя среднее значение, по данным сайта allrivers.ru, составляет для данного дня -133 сантиметра.

В результате подъема воды затопило и свежепостроенный причал для пассажирских судов, и даже частично лестницу, ведущую к нему. Если дожди продолжатся, то стоит ожидать дальнейшего роста уровня воды в Оке, считают в Росгидромете.

Кстати, сегодняшний уровень воды не является рекордным. После очень снежной зимы 12-13 годов 4 июня вода в Оке была на 1,5 метра выше нулевой отметки

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/783144" frameborder="0"></iframe> В Рязани Ока из-за ливней затопила пристань.

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ИСТОЧНИК KP.RU