В рязанском Лесопарке началось строительство пристани

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-09T14:04:19+03:00

Первые суда здесь примут в 2020 году, проект реализует ООО «Окско-Московское пароходство»

Изменить размер текста: A A

В Рязани началось строительство пристани в Лесопарке – та, что у кремля, не может принимать суда из-за обмеления Трубежа. Проект реализует зарегистрированное в Коломне ООО «Окско-Московское пароходство» по договоренности с областным правительством и при поддержке городской администрации, сообщает пресс-служба последней.

Планируется, что первые теплоходы пришвартуются на новом месте в навигационном сезоне 2020 года.

- ООО «Окско-Московское пароходство» оперирует 135 судами, обладает развитой сетью логистических центров и причалов на реках Ока и Москва, - пишет admrzn.ru.

Напомним, еще в 2017 году чиновники сообщали о грядущем строительстве на том же месте причального комплекса «со всей необходимой причальной инфраструктурой» за 25 миллионов рублей, однако сотрудничество с инвестором тогда, судя по всему, заглохло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплоход, севший в Рязанской области на мель, вывели из работы

Рейсы теплохода «Сергей Образцов» дважды прервались в Рязанской области из-за обмеления Оки. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU