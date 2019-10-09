2019-10-09T14:04:19+03:00
Общество

В рязанском Лесопарке началось строительство пристани

Первые суда здесь примут в 2020 году, проект реализует ООО «Окско-Московское пароходство»
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

В Рязани началось строительство пристани в Лесопарке – та, что у кремля, не может принимать суда из-за обмеления Трубежа. Проект реализует зарегистрированное в Коломне ООО «Окско-Московское пароходство» по договоренности с областным правительством и при поддержке городской администрации, сообщает пресс-служба последней.

Планируется, что первые теплоходы пришвартуются на новом месте в навигационном сезоне 2020 года.

- ООО «Окско-Московское пароходство» оперирует 135 судами, обладает развитой сетью логистических центров и причалов на реках Ока и Москва, - пишет admrzn.ru.

Напомним, еще в 2017 году чиновники сообщали о грядущем строительстве на том же месте причального комплекса «со всей необходимой причальной инфраструктурой» за 25 миллионов рублей, однако сотрудничество с инвестором тогда, судя по всему, заглохло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплоход, севший в Рязанской области на мель, вывели из работы

Рейсы теплохода «Сергей Образцов» дважды прервались в Рязанской области из-за обмеления Оки. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозреваемый в убийстве ветерана – житель Пронского района
На четверг в Рязанской области прогнозируют до +11
УЖК «Зеленый сад - Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир с начала отопительного сезона
В Рязани прошли акции, посвященные трагическим событиям октября 1993-го
Для 10-й больницы в Рязани спроектируют комплексное благоустройство территории
ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики
Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах
Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям
Сбившая молодого рязанца «Лада Приора» скрылась с места ДТП
Заканчивается прием заявлений на компенсацию оплаты отдыха детей
Для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились
Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов
В Рязани завершился капремонт дорог на трех улицах
В Рязани погасят почтовую марку, выпущенную к 150-летию со дня рождения Филиппа Малявина
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд
В Спасске перед судом предстала участница женской драки
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Глава рязанского МВД обсудил с губернатором безопасность граждан
Рязанский завод оспорил у гордумы в суде нормы Генерального плана города
В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор
Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек
Рязанская школа лишилась второго за месяц директора
Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена