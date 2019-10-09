В рязанском Лесопарке началось строительство пристани
В Рязани началось строительство пристани в Лесопарке – та, что у кремля, не может принимать суда из-за обмеления Трубежа. Проект реализует зарегистрированное в Коломне ООО «Окско-Московское пароходство» по договоренности с областным правительством и при поддержке городской администрации, сообщает пресс-служба последней.
Планируется, что первые теплоходы пришвартуются на новом месте в навигационном сезоне 2020 года.
- ООО «Окско-Московское пароходство» оперирует 135 судами, обладает развитой сетью логистических центров и причалов на реках Ока и Москва, - пишет admrzn.ru.
Напомним, еще в 2017 году чиновники сообщали о грядущем строительстве на том же месте причального комплекса «со всей необходимой причальной инфраструктурой» за 25 миллионов рублей, однако сотрудничество с инвестором тогда, судя по всему, заглохло.
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ИСТОЧНИК KP.RU