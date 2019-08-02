Теплоход, севший в Рязанской области на мель, вывели из работы

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-02T09:14:52+03:00

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Московский теплоход «Сергей Образцов», который совершает круизы по Оке, на время вывели из работы. Как сообщает «Круизное информационное агентство», это связано со снижением уровня воды в реке - отсюда и проблемы с навигацией.

26 июня судно село на мель в 12 километрах от Касимова в Рязанской области и после суточного простоя отправилось обратно в столицу. В середине июля «Образцов» вновь вынужден был прервать рейс, а туристов отправили до Касимова и Мурома автобусами из Рязани.

Теперь до 19 августа все круизы теплохода отменены. Выйдет ли «Образцов» в рейс до конца навигации (29 сентября), пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU