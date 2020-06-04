2020-06-04T14:37:42+03:00
Общество

Бани Рязани готовы встретить посетителей в масках и перчатках

Власти обещают, что в парной масочный режим будет не обязателен
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Бани Рязани готовы встретить посетителей в масках и перчатках. Фото: Рябинин Михаил.Бани Рязани готовы встретить посетителей в масках и перчатках. Фото: Рябинин Михаил.
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С 3 июня муниципальные бани Рязани возобновили свою работу. Как сообщили в городской администрации, для посещения бань теперь вводятся особые правила. В первую очередь, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию – уже сейчас сотрудники наносят для этого специальную разметку.

Еще одно новое правило - посетителям рекомендуется использовать в помещении маску и перчатки. Правда, в парном отделении можно находиться и без средств защиты. Не будет в парной и ограничительных линий, лишь сократят количество посетителей – если до карантинных мер одновременно могли париться 12 человек, теперь – не более шести.

Изменится и сам процесс пребывания в бане: сеанс будет длиться два часа с 30-минутным перерывом для санитарной обработки.

Посещение бани возможно строго по предварительной записи. В мэрии сообщили телефоны бань МП «Комплекс», по которым можно уточнить график работы и записаться в бани:

- на ул. Гоголя – 92-04-20;

- на ул. Карла Маркса – 33-00-73;

- в Дягилево – 33-49-68;

- в пос. Солотча – 28-79-07;

- в пос. Строитель – 8 (903) 693-37-93.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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