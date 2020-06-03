2020-06-03T14:45:45+03:00
Здоровье

Рязанский онкоцентр возобновил запись по новому телефону регистратуры

Теперь пациенты смогут записаться на прием даже с помощью мессенджеров
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Рязанские онкологи готовы принимать пациентов на новом месте.Рязанские онкологи готовы принимать пациентов на новом месте.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 5 июня в рязанском онкоцентре возобновляется работа операционных, сообщает региональный минздрав.

Сейчас на новом месте работы онкоцентра (в старом здании БСМП на ул. Дзержинского, д. 11) налаживают коммуникации. Поскольку в больнице скорой помощи не было поликлиники и регистратуры, пришлось провести новую телефонную линию. Новый номер регистратуры поликлинического отделения онкоцентра: +7(4912) 98-22-70.

Запись осуществляется в будни с 13:00 до 18:00 часов и в субботу с 9:00 до 12:00. Воскресенье - выходной.

В минздраве сообщили также, что теперь в поликлинику можно записаться с помощью мессенджеров WhatsApp и Viber. Для этого по номеру 8-952-125-01-13 надо отправить сообщение, в котором должна быть указана следующая информация:

- ФИО пациента;

- год рождения;

- адрес прописки;

- телефон для обратной связи;

- цель обращения.

Мессенджеры используются исключительно для записи пациентов. Специалист регистратуры свяжется с пациентом по номеру, указанному в сообщении, в течение дня до 18:00. Если сообщение получено после 18:00, информация будет обработана на следующий день до 15:00, в субботу - до 12:00.

Напомним, ранее мы писали, что к анализам и исследованиям для плановой госпитализации в онкодиспансере рекомендовано сдать тест на на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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