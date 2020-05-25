Рязанский онкодиспасер возобновит госпитализацию на новом месте
Рязанский онкологический диспансер с 26 мая возобновит плановую госпитализацию пациентов и амбулаторный прием в поликлинике. Теперь медучрежднение будет работать в бывшем здании БСМП, пока не построят новый корпус.
«К анализам и исследованиям для плановой госпитализации рекомендовано сдать тест на COVID-19», - известили в медучреждении.
На вопрос о том, как сдать тест, «Комсомолке» ответили в минздраве. Для этого нужно обратиться (конечно, дистанционно) в свою поликлинику. Анализ возьмут в рамках ОМС.
Жителям региона напомнили, что коронавирусная инфекция крайне опасна для онкологических пациентов сама по себе, а в условиях стационара – тем более:
«Один инфицированный человек может парализовать работу хирургии и диспансера в целом минимум на две недели», - предупреждают врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU