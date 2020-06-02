В Рязани активизировались мошенники, действующие от имени епархии Русской церкви

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:03:32+03:00

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На сайте рязанской митрополии появилось сообщение о том, что в социальных сетях на ресурсах, не имеющих отношения к епархии, размещается информация о сборах средств на строительство храмов и другие благотворительные цели.

Церковная пресс-служба подчеркивает, что на подобные начинания якобы имеется благословение митрополита Рязанского и Михайловского Марка - однако Рязанская епархия не имеет отношения к этим денежным сборам. Они публикуются только на официальных сайтах или в группах храмов, а также на официальном сайте и в группах епархии в соцсетях.

Чтобы уточнить информацию, вызвавшую сомнения, необходимо написать на почту пресс-службы Рязанской епархии: press.ryazeparh@gmail.com

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ИСТОЧНИК KP.RU