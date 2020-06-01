Коронавирус подтвердили у всех 73 условно зараженных рязанцев
Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что 1 июня (понедельник) подтвердились 73 случая заражения COVID-19 в регионе. Таким образом, инфекцию подтвердили у всех 73 рязанцев, которые днем ранее числились условно зараженными.
Общее число выявленных в регионе случаев на 1 июня составляет 3581 человек – сюда входят и выписанные, и умершие.
В настоящее время еще 72 теста находятся на подтверждении. Вместе с ними под контролем врачей находятся (находились) 3653 человека.
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За сутки коронавирус подтвердился еще у 76 пациентов, еще 73 теста оказались положительными по результатам первичного исследования (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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