2020-06-01T11:22:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердили у всех 73 условно зараженных рязанцев

Еще 72 теста сегодня находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре
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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что 1 июня (понедельник) подтвердились 73 случая заражения COVID-19 в регионе. Таким образом, инфекцию подтвердили у всех 73 рязанцев, которые днем ранее числились условно зараженными.

Общее число выявленных в регионе случаев на 1 июня составляет 3581 человек – сюда входят и выписанные, и умершие.

В настоящее время еще 72 теста находятся на подтверждении. Вместе с ними под контролем врачей находятся (находились) 3653 человека.

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За сутки коронавирус подтвердился еще у 76 пациентов, еще 73 теста оказались положительными по результатам первичного исследования (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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