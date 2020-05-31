В Рязанской области СOVID-19 заразились уже больше 3500 человек

31 Май 2020 2020-05-31T12:13:13+03:00

За сутки коронавирус подтвердился еще у 76 пациентов, еще 73 теста оказались положительными по результатам первичного исследования

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Согласно последним новостям от опергруппы по распространению коронавируса, 31 мая в Рязанской области зарегистрировали еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3508 человек.

Еще 73 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находится 3581 человек.

При этом выписали из больниц за сутки 11 человек. Таким образом, в общей сложности за время пандемии в Рязанской области выздоровело 956 пациентов с COVID-19. Их, как и умерших с тем же диагнозом, из общей статистики не исключают.

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ИСТОЧНИК KP.RU