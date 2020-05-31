Рязанский минздрав рекламирует платное тестирование на антитела к COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T21:09:25+03:00

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На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министерство здравоохранения Рязанской области рассказало о платном тестировании на антитела к COVID-19. Репост записи из сообщества Рязанского медицинского университета появился в группе минздрава в воскресенье, 31 мая.

Из текста следует, что научно-клинический центр гематологии, иммунологии и онкологии РязГМУ пользуется тестами немецкой корпорации EUROIMMUN AG.

«Выявление антител в крови - свидетельство перенесенной инфекции и наличия иммунитета, то есть невосприимчивости к этой инфекции», - пояснили в вузе.

Стоимость исследования немаленькая - 2500 рублей. От тех, кто будет готов расстаться с этой суммой, не требуют ни предварительной записи, ни направления врача. Адрес и график работы учреждения - по ссылкам выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU