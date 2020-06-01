Тесты на антитела начали делать в Рязанском кожвендиспансере

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:27:10+03:00

Услуга платная. В ближайшее время такая же должна появиться в ОКБ

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Рязанский кожвендиспансер начал принимать анализы на антитела к COVID-19. Как и в случае с РязГМУ, который объявил о такой возможности ранее, услуга добровольного тестирования платная. За само исследование тем, кто решит себя проверить, придется выложить 950 рублей, а за забор крови из вены – еще 130.

Так как данная новость не является рекламой и носит информационных характер, с полными условиями предоставления услуги знакомить вас не будем. Они описаны на сайте медучреждения. Отметим лишь, что исследования проводит отделение предварительных и периодических медицинских осмотров.

- Сдать тест на антитела к вирусу SARS Cov-2 (возбудителю новой инфекции – Ред.) классов IgM и IgG могут все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста. Анализ позволяет выявить наличие иммунитета к коронавирусу, в том числе, если течение заболевания было бессимптомным, - добавили в кожвендиспансере.

Кстати, в ОКБ в скором времени планируют ввести аналогичную услугу. Очевидно, что тоже не бесплатно.

СКАЗАНО

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий:

- Пока очень мало накопленных данных о том, как долго сохраняется иммунитет после перенесенной COVID-19, но подтвержденных случаев повторного заражения в рамках текущей эпидемии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU