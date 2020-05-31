Власти Рязани прокомментировали снос дома, в котором жил Константин Симонов

31 Май 2020 2020-05-31T11:05:49+03:00

Дом №10 по улице Садовой ушел в историю. Фото: vk.com/voopik_rzn

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На улице Садовой в Рязани 30 мая начали сносить два дома - №№10 и 14. Оба они деревянные и построены еще до революции. Против сноса выступили общественники.

- В Рязани в год 75-тилетия Победы сносят дом, в котором жил Константин Симонов, автор самых пронзительных строк о войне, - сообщили в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, имея ввиду №14.

Также активисты отмечают, что в 2017 году здание поджигали «сразу с нескольких сторон».

Что же касается дома №10, то его планировалось признать исторически ценным градоформирующим объектом, однако областное правительство не приняло соответствующий документ. Напомним, подписи губернатора Николая Любимова ждет постановление, которым центру Рязани планируется придать статус исторического поселения, защитив уникальный облик старых улочек.

Власти города в свою очередь, прокомментировала снос домов на улице Садовой:

«Представители строительной организации («Северная компания» - Ред.) предоставили все необходимые документы. Ранее собственником в администрацию города было направлено уведомление о сносе. Дом не является объектом культурного наследия, снос дома осуществляется в установленном законодательством порядке», - написали чиновники после визита на место событий заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова.

В 2017-м от дома №14 пытались избавиться с помощью поджога. Фото: vk.com/voopik_rzn

ИСТОЧНИК KP.RU