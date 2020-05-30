Круизы по Оке в черте Рязанской области отменили из-за обмеления реки
Компания «Мостурфлот», которая организовывает круизы по Оке на территории Рязанской области отказалась от навигации в 2020 году из-за обмеления реки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь компании Александр Филимонов.
— Ока в этом году, к сожалению, уже изначально была несудоходна, поэтому круизы по ней отменены, и все, кто покупал круизы, будут иметь возможность перебронировать их на любой другой маршрут на эту и следующую навигацию, при этом класс теплоходов повысят, — заявил Филимонов.
Отметим, что кроме Рязанской области круизы отменили в Московской, Нижегородскойи Владимирской областях.
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ИСТОЧНИК KP.RU