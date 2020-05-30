Под Рязанью аист убил хищную ласку, которая воровала зимой у него еду

30 Май 2020 2020-05-30T14:29:18+03:00

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Кто видел ласку, знает, что это очень быстрый и верткий зверек, изловить его практически невозможно. И все-таки молодой самке аиста, выпущенной из центра реинтродукции под Рязанью в начале мая, это удалось. Птица усыпила бдительность проворного хищника, неподвижно застыв на месте на несколько минут. Шнырявший по зарослям зверек не почувствовал, что за ним зорко наблюдает аист и опасно сблизился с ним. Дальше последовал молниеносный удар клювом, и довольная охотница с желанной добычей уединилась на обед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/782167" frameborder="0"></iframe> В клюве у аиста свежепойманная ласка.

Откуда у птицы такая реакция? Оказалось, что орнитолог Рязанского дома белого аиста, кандидат биологических наук Антон Барановский специально занимался со своими воспитанниками. Почти ежедневно он приносил пернатым обитателям центра юрких мадагаскарских тараканов. Молодые птицы охотились за ними по всему вольеру, чем развивали охотничью сноровку и реакцию.

По словам Антона Валерьевича, аист охотится на любую мелкую живность, вплоть до маленьких зайчат. Мадагаскарские тараканы в средней полосе России разумеется не являются его кормовой базой, но орнитолог специально познакомил с ними красноклювых птиц счастья, чтобы подготовить их к зимовке в Африке, где эти два вида наверняка встретятся. В итоге, ученый не только приобщил пернатых к экзотическому рациону, но и натренировал у аистов охотничьи повадки, которые пригодились уже сейчас.

Напомним, зимой и ранней весной этого года в вольеры Рязанского дома аистов повадились горностаи и ласки. Юркие хищники воровали еду у птиц и моментально скрывались. Когда уже аисты выросли и смогли сами себе добывать пищу, то уже не поздоровилось и воришкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU