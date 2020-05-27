Рязанцы могут наблюдать за жизнью аистов в прямом эфире

Прямая круглосуточная трансляция началась из «Рязанского дома белого аиста». Вещание осуществляется при поддержке технологий МТС и строительных решений ГК «Зелёный сад». Специалисты установили камеру на столбе, прямо над вольером нелетной пары. Руслана и Гоша сейчас высиживают три яйца, а значит, вот-вот в гнезде вылупятся птенцы.

(СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ ИЗ «РЯЗАНСКОГО ДОМА БЕЛОГО АИСТА»)

Напомним, в деревню Кораблино, где расположен центр реинтродукции, Руслана и Гоша прибыли 1 апреля из дружественного псковского «Дома белого аиста». Пару они образовали еще там, но жизнь в стесненных условиях, рядом с другими особями, не позволяла им уделить друг другу время. Здесь же, на рязанской земле, для них отвели отдельный вольер, установили гнездо, сделали защиту от хищников. Прожив месяц уединенно, пара отложила три яйца. Проведенный орнитологом Антоном Барановским водный тест показал, что яйца оплодотворенные, а значит, скоро Руслана и Гоша станут родителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/781489" frameborder="0"></iframe> Аистята вылупляются.

Увидеть самые счастливые моменты появления деток на свет теперь могут все желающие из любого уголка мира в нашей трансляции. Для этого вам нужно пройти по ссылке .... Также трансляция ведется в сообществе «Рязанского дома белого аиста» во ВКонтакте, где мы размещаем все новости из жизни питомцев центра реинтродукции.