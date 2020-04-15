Аистиная любовь: В «Рязанском доме белого аиста» поселилась первая семейная пара

Они все время вместе и дальше, чем на пару метров, друг от друга не отходят. Это очень красивая и гармоничная пара. И если вам повезет, то вы услышите, как они неистово щелкают клювами в унисон, демонстрируя свой брачный союз.

1 апреля «Рязанский дом белого аиста» пополнился новыми обитателями – из дружественного нам псковского «Дома Белого аиста» в Кораблино приехали Руслана и Георгий. К приезду этой пары в центре реинтродукции готовились целый месяц: расчищали территорию площадью в три гектара, устанавливали ограду, благоустраивали гнездо. На новом месте Руслану и Гошу ждали комфортабельные апартаменты, устеленные мягким душистым сеном, с большим гнездом, поднятым на двухметровую высоту, и трапом к нему. Подходы к вольеру защищены от хищников, а в скором времени он будет укрыт специальной баннерной тканью, чтобы аисты не отвлекались на внешние раздражители и могли сосредоточиться на своей семейной жизни. Но обо всем по порядку.

РУСЛАНА ПЛЮС ГОША МИНУС ЛЮША

История любви Русланы и Гоши полна практически мексиканских страстей. Все началось два года назад, когда в жизни Русланы, взрослой нелетной самки с ампутированной частью крыла, появился совсем юный летный аист, птенец-первогодок Люша. Влюбленный Ромео бесконечно перебирал ей перышки на голове, теребил клюв и охранял от других самцов.

– История с Люшей была очень странной. Непонятно, почему она позволяла ухаживать за собой такому юному самцу, на момент начала истории ему не было еще и года, это при том, что половозрелыми обычно они становятся в 3-4 года, – рассказывает мне руководитель псковского «Дома белого аиста» Марина Сиденко. – Видимо, и у аистов бывают неравные браки.

Парочка стала уединяться и держаться отдельно от других аистов, щелкая клювами. Ради любимой Люша не улетел осенью в Африку с другими аистами, остался в России. Две зимы пара провела вместе, оставаясь верными друг другу.

Возлюбленные перебирают перья на груди и шее друг друга, прикасаются друг к другу и постоянно находятся вместе.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Но, увы, красивая, романтичная история Руслана и Люши разрушилась буквально в один миг.

– Две зимы и лето Руслана и Люша провели вместе, – продолжает Марина Васильевна. – И вдруг взрослый самец Гоша, всю зиму тихонечко стоявший подле этой влюбленной пары, «проснулся» и в прямом смысле отвоевал Руслану у Люши. Он больше никого к ней не подпускал и вел себя очень агрессивно по отношению к сородичам. Люша был изгнан с колеса, где еще недавно гордо восседал и миловался со своей возлюбленной. Периодически бедолага украдкой пробирался к колесу, где проводила время Руслана, но, увы, она не смотрела в его сторону и уже явно предпочла нежному молодому самцу взрослого аиста с роскошным насыщенно-красным клювом. С биологической точки зрения все правильно. Опытный, сильный самец даст большую защиту и ей, и птенцам. И это не все. По моим наблюдениям, еще два взрослых самца, оба – однокрылые: Жасмин и Добрыня, тоже претендовали на эту самку, но Гоша всех победил.

– В чем заключаются ухаживания самца? И как определить, что дама принимает их благосклонно?

– Ухаживания выражаются в тактильных контактах. Они перебирают перья на груди, шее друг другу, прикасаются друг к другу, держатся обособленно от других аистов. Об образовании пары говорит синхронное, унисональное дуэтное щелкание, сопровождающееся своеобразными позами с поклонами, запрокидыванием головы. Это значит, что птицы выбрали друг друга и решили быть вместе.

Как мы смогли убедиться уже во время пребывания пары в рязанском питомнике, во время ухаживаний Гоши Руслана прикрывает глаза от удовольствия, не скрывая, что она счастлива со своим избранником.

Эта пара должна дать жизнь новым аистам на рязанской земле.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

«ОБУСТРОЙСТВО ГНЕЗДА У ПТИЦ КАК СОВМЕСТНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ У ЛЮДЕЙ»

О том, зачем центру нелетная пара с научной точки зрения и какие надежды возлагают на нее ученые, я попросила рассказать задействованных в проекте орнитологов – Антона Барановского и Виталия Тягунина.

– Давайте сначала. Для каких целей взяли нелетную пару, и какие планы строим в отношении ее будущего в нашем питомнике?

– Сформированную нелетную пару мы взяли для получения от нее потомства, которое в дальнейшем можно было бы выпустить в Кораблине. За счет потомства от этой пары численность птиц в данном месте могла бы быть увеличена, – объясняет Виталий Александрович. – План у нас простой – создать паре условия для размножения. Для этого построили отдельный вольер, установили гнездо с трапом, чтобы нелетные птицы могли на него подниматься, положили внутри вольера веточный материал для обустройства гнезда. А на днях устроили естественную преграду, закрывающую вольер, где живут Руслана и Гоша, от населенного пункта.

Чтобы пару не отвлекали от семейной жизни внешние раздражители, вокруг вольера соорудили изгородь.

– Для чего нужно изолировать вольер от остального участка?

– Этим птицам другие аисты не должны мешать, – говорит Антон Валерьевич, – может произойти распад сложившейся пары, а если и не произойдет, то в условиях скученности они не размножаются. Поэтому мы их сразу посадили отдельно.

– Антон, гнездо, как я заметила, не до конца обустроено. Это намеренное решение?

– Пока это заготовка гнезда, достроить они сами должны, это важный элемент брачного ритуала, как у людей совместный ремонт квартиры.

– Жилище они должны обустроить сами, – дополняет Виталий Александрович. – Строительство гнезда на своем территориальном участке – один из показателей половозрелой пары, готовой к размножению. Задача – обеспечить «шаговую» доступность строительного материала для гнезда.

Как мне объяснили специалисты, от хищников птицы тоже защищены. Единственный враг, который может проникнуть на территорию, – это лиса. Но в сам вольер доступ лисам надежно перекрыт.

– С размножением пока сложно сказать, – добавляет Антон Валерьевич. – Они трещат клювами дуэтом – это брачная демонстрация, но как поведут себя дальше – покажет время. Должен пройти какой-то период адаптации.

У первой группы адаптация продолжалась около 3 недель, с критическим периодом в начале второй недели, когда они почти полностью отказывались от корма. Если наша пара загнездится, то с середины апреля до середины мая, а если не успеет, то уже в следующем году.

– Чем питаются Гоша и Руслана?

– Кормим новых аистов, как и первую группу. Питание стандартное: мелкая рыба и мясопродукты. Также даем мышей, лягушек и насекомых – это естественные корма. Их они могут и сами там ловить, вольер ведь открытый. Дополнительно пара в первые 14 дней с кормом получала пробиотики для нормализации микрофлоры и снятия стресса и иммуномодулятор для улучшения работы иммунной системы птиц.

На этой неделе подлечившихся молодых неполовозрелых аистов переведут в большой вольер, а в начале мая отпустят на свободу.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

КТО УЛЕТИТ, А КТО ОСТАНЕТСЯ?

Кстати, перемены в скором времени ждут и молодых обитателей питомника. Пока еще они живут привычной жизнью большой стаей, вместе едят, вместе спят, регулярно борются за первенство в группе.

– Молодых аистов из первой группы к середине апреля мы переведем в новый открытый вольер, из которого им будет удобно видеть ту территорию, где они окажутся после выпуска. Будем за ними наблюдать. Еще через неделю после этого вольер откроем, и тут уж кто улетит... Наша «нелетная» самка уже вовсю летает, и пока еще не решено, выпускать ее или искусственно задержать. Зато вот один из самцов, вероятно, все же окажется нелетным, и этого мы точно оставляем. Может, еще кто-то не улетит, останется сам. Особенно ручная самка вызывает сомнения в этом плане, - делится Барановский.

Говоря о ручной птице, Антон Валерьевич имеет в виду самку, которая с самого начала держалась обособленно от своих сородичей и предпочитала общаться с людьми. Она и сейчас первой проявляет интерес к гостям, совершенно бесстрашно подходит к человеку на очень близкое расстояние и берет еду из рук. По прогнозам наблюдающих за аистами орнитологов, самочка вполне может предпочесть общество людей и гарантированное ежедневное питание неизвестности на свободе.

Что касается остальных птиц, то не исключено, что они сразу не улетят из привычного места, где о них заботились и не приходилось самостоятельно добывать пищу. В любом случае в питомнике им всегда рады и будут подкармливать до тех пор, пока они будут оставаться в его пределах.

По словам орнитологов, совместное обустройство гнезда для птиц - это все равно что для супругов ремонт квартиры.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на то, что еды птицы получают вдоволь, им нравится отнимать друг у друга добычу. Стоит одному взять в клюв рыбу или мышку, как за ним тут же начинают гоняться сородичи. Но что происходит, когда самому ловкому из них удается ее отобрать? Отбежав в сторонку, он тут же бросает трофей на землю и продолжает заниматься своими делами... Вот такие битвы – не столько за еду, сколько за первенство в коллективе.

Стоит одному из аистов завладеть добычей, как он тут же становится объектом атак со стороны сородичей.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

КСТАТИ

Малена и Клепетан – птицы, которых не смогли разлучить

Самая известная история любви двух аистов Малены и Клепетана началась 20 лет назад в небольшой хорватской деревне Бродски Варос. В далеком 1993 году местный школьный смотритель Степан Вокич нашел возле пруда раненную охотниками аистиху. Он спас ее и забрал домой, чтобы уберечь от хищников. В «импровизированной Африке», которую создал Вокич, у птицы есть специальное гнездо, отопление и аквариум.

По весне к Малене прилетает ее возлюбленный – летный аист Клепетан. У Клепетана есть специальное отслеживающее кольцо на ноге, и удалось проследить конечную цель его миграции, которая находится недалеко от Кейптауна, в Южной Африке, примерно в 14500 км от Бродски Вароса. Ему требуется чуть больше месяца, чтобы в марте возвращаться к своей единственной. Они спариваются, и каждый год у них рождаются новые птенцы, которых затем Клепетан учит летать, прежде чем мигрировать с ними в Южную Африку.

Вот такой вид открывается с 12-метрового гнезда для диких аистов, которое установили неподалеку от вольера Русланы и Гоши.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

НА ЗАМЕТКУ

Какие работы по выпуску в природу белых аистов планируются в 2020 году в Центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста»?

1. Обустройство открытого вольера на площади 3 га с устройством двух закрытых вольеров по периметру для создания условий для размножения пар внутри этой территории – один вольер для нелетной пары из Центра «Белого аиста» и для другой нелетной самки из центра «Феникс».

2. Биотехнические мероприятия:

– устройство пропашки внутри вольера по периметру и центру согласно схеме;

– устроство двух мелководных водоемов внутри открытого вольера глубиной от 0,2 до 0,5 м, форма любая, размер 7х14 метров;

– зарыбление мелководных водоемов на территории вольера местной рыбой и земноводными-лягушками;

– установка внутри открытого вольера 3-4 гнезд высотой до 1,5 м для размещения возможного поступления слетков белого аиста (Ciconia ciconia) от партнеров проекта;

– посадка внутри вольера 5-6 быстрорастущих деревьев – береза, ольха, осина, тополь;

– прокос территории вольера от травы с оставлением травы на месте;

– повторная пропашка дискованием внутри вольера;

– устроЙство куч строительного материала для гнезд на территории двух закрытых вольеров и открытого вольера из веток;

– устройство 3-, 4-метровых присадочных опор в количестве 2-3 единиц по территории открытого вольера.

3. Ветеринарные мероприятия:

– отбор анализов от поступающих птиц и направление их в специализированные лаборатории;

– составление паспортов на каждую особь со снятием морфометрических промеров;

– медикаментозная адаптация птиц к жизни после перевозки – применение пробиотиков для снятия стресса и нормализации микрофлоры после содержания в реабилитационных центрах – от 1 недели до 1 месяца по результатам анализов, стимулирование (поддержка) иммунной системы птиц для адаптации в природной среде обитания 7-10 дней.

4. Сбор травмированных слетков аистов по сообщениям от партнеров проекта, организация их доставки в Центр реинтродукции в Кораблино Рязанской области.

5. Перевод полученных из Центра «Феникс» птиц в открытый вольер с одновременным радиомечением 5 летных птиц (при наличии такой возможности).

6. Организация постоянного телеметрического наблюдения за птицами в вольере (отдельно нелетная пара, отдельно вольер с остальными птицами) с записью и хранением данных в течение месяца.

7. Организация онлайн-трансляции в сеть интернет из закрытого вольера и вольера с остальными особями.

8. Переоборудование зимнего вольера или отдельного вольера для нелетной пары.

9. Организация сбора в сентябре-октябре летных птиц, не улетевших на зимовку, и помещение их в закрытый вольер.