Глава рязанского УМВД может перейти на руководящую должность в Москве

30 Май 2020 2020-05-30T12:44:20+03:00

Глава рязанского УМВД Сергей Лебедев может перейти на руководящую должность в Москве.

Сергея Лебедева активно продвигают в замы министра по следственной работе

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Генерал-майор, глава УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев в ближайшее время может покинуть должность, сообщает «Ъ». Именно главного рязанского полицейского рассматривают на должность заместителя министра внутренних дел России, вместо уволенного Александра Романова.

Если все сложится удачно (удачно для Лебедева), то он станет фактически первым человеком в стране по линии следствия от МВД.

«Его кандидатура сейчас активно обсуждается в администрации президента», говорится в сообщении издания.

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ИСТОЧНИК KP.RU