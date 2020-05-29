Губернатор Любимов призвал наказывать рязанцев, нарушающих самоизоляцию

29 Май 2020 2020-05-29T16:16:14+03:00

Серьезных успехов на этом поприще достиг Пронский район

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В четверг, 28 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел онлайн совещание с главами муниципалитетов.

В рамках встречи Николай Викторович призвал руководство районов серьезнее отнестись к наказанию нарушителей режима самоизоляции.

- Необходимо обеспечивать исполнение решений, иначе люди и не будут соблюдать самоизоляцию, - отметил он.

Глава администрации Пронского района Александр Шаститко отчитался, что в его муниципалитете выдано 85 административных протоколов. По 10 из них наложены штрафы. Выписаны также протоколы родителям детей, не соблюдавших самоизоляцию.

Помимо вопросов, касающихся борьбы с коронавирусной инфекцией, затрагивались и другие темы: исполнение нацпроектов, проведение дорожных работ, изменения в системе обращение с ТКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU