2020-05-29T16:16:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Любимов призвал наказывать рязанцев, нарушающих самоизоляцию

Серьезных успехов на этом поприще достиг Пронский район
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В четверг, 28 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел онлайн совещание с главами муниципалитетов.

В рамках встречи Николай Викторович призвал руководство районов серьезнее отнестись к наказанию нарушителей режима самоизоляции.

- Необходимо обеспечивать исполнение решений, иначе люди и не будут соблюдать самоизоляцию, - отметил он.

Глава администрации Пронского района Александр Шаститко отчитался, что в его муниципалитете выдано 85 административных протоколов. По 10 из них наложены штрафы. Выписаны также протоколы родителям детей, не соблюдавших самоизоляцию.

Помимо вопросов, касающихся борьбы с коронавирусной инфекцией, затрагивались и другие темы: исполнение нацпроектов, проведение дорожных работ, изменения в системе обращение с ТКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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