2020-05-29T18:16:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 29 мая: 3358 человек заразились, 74 анализ - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 29 мая 2020 года. Информация обновляется
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В тяжелом состоянии в Рязанской области на 29 мая находятся 20 человек с коронавирусом.В тяжелом состоянии в Рязанской области на 29 мая находятся 20 человек с коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 29 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По последним данным, в Рязанской области официально зарегистрировано 3358 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвержден у 77 человек. В течение последних дней это число постепенно снижалось.

Еще у 75 человек по результатам первичных исследований также обнаружен коронавирус. Теперь их анализы направили на повторную проверку Роспотребнадзора. Таким образом, совокупно с начала пандемии известно о 3432 случаях заражения.

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Из статистики, публикуемой опергруппой при областном правительстве, не исключают выздоровевших и умерших. По состоянию на 29 мая переболели коронавирусной инфекцией 894 человека. За минувшие сутки выписали 26 пациентов.

В лечебных учреждениях продолжают находиться 275 инфицированных. Состояние 106 из них врачи оценивают как удовлетворительное, 149 – как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 20 человек, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные переносят заболевание в легкой форме – на домашнем карантине.

Летальных исходов, если верить официальным данным, восемь. Однако сюда не включают тех людей, у кого диагностировали коронавирус, но причиной смерти признали не его.

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Вести с полей 28 мая принес и.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимир Гришин. Он сообщил, что почти все тяжелые пациенты в его отделении с большим запозданием обратились за медицинской помощью. Отсюда мораль: если появились симптомы, нужно сообщить об этом в поликлинику по месту жительства, но в то же время не бить тревогу без повода.

- Первыми симптомами, как правило, являются общая слабость, недомогание, утомляемость, повышение температуры – с первых дней не всегда до высоких значений, до 37 градусов с десятыми, а затем лихорадка начинает нарастать. Также это потеря обоняния, чувства вкуса, - рассказал доктор.

Кроме того, специалист поведал о лечении, диагностике COVID-19, непростой ситуации с вирусологическими исследованиями и ответил на другие вопросы.

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В Рязани, исходя из последней информации, коронавирусную инфекцию выявили еще у 34 человек. Самый большой прирост за пределами областного центра произошел в Туме (Клепиковский район), где прибавилось пять заболевших. В четырех населенных пунктах коронавирус выявили впервые: Долгинино (Рязанский район), Малый Студенец, Мыс Доброй Надежды (оба – Сасовский район), Борок (Шиловский район) (смотреть полную статистику географии распространения COVID-19 в Рязанской области).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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