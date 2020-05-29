Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 29 мая: 3358 человек заразились, 74 анализ - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 29 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

***

По последним данным, в Рязанской области официально зарегистрировано 3358 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвержден у 77 человек. В течение последних дней это число постепенно снижалось.

Еще у 75 человек по результатам первичных исследований также обнаружен коронавирус. Теперь их анализы направили на повторную проверку Роспотребнадзора. Таким образом, совокупно с начала пандемии известно о 3432 случаях заражения.

***

Из статистики, публикуемой опергруппой при областном правительстве, не исключают выздоровевших и умерших. По состоянию на 29 мая переболели коронавирусной инфекцией 894 человека. За минувшие сутки выписали 26 пациентов.

В лечебных учреждениях продолжают находиться 275 инфицированных. Состояние 106 из них врачи оценивают как удовлетворительное, 149 – как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 20 человек, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные переносят заболевание в легкой форме – на домашнем карантине.

Летальных исходов, если верить официальным данным, восемь. Однако сюда не включают тех людей, у кого диагностировали коронавирус, но причиной смерти признали не его.

***

Вести с полей 28 мая принес и.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимир Гришин. Он сообщил, что почти все тяжелые пациенты в его отделении с большим запозданием обратились за медицинской помощью. Отсюда мораль: если появились симптомы, нужно сообщить об этом в поликлинику по месту жительства, но в то же время не бить тревогу без повода.

- Первыми симптомами, как правило, являются общая слабость, недомогание, утомляемость, повышение температуры – с первых дней не всегда до высоких значений, до 37 градусов с десятыми, а затем лихорадка начинает нарастать. Также это потеря обоняния, чувства вкуса, - рассказал доктор.

Кроме того, специалист поведал о лечении, диагностике COVID-19, непростой ситуации с вирусологическими исследованиями и ответил на другие вопросы.

***

В Рязани, исходя из последней информации, коронавирусную инфекцию выявили еще у 34 человек. Самый большой прирост за пределами областного центра произошел в Туме (Клепиковский район), где прибавилось пять заболевших. В четырех населенных пунктах коронавирус выявили впервые: Долгинино (Рязанский район), Малый Студенец, Мыс Доброй Надежды (оба – Сасовский район), Борок (Шиловский район) (смотреть полную статистику географии распространения COVID-19 в Рязанской области).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!