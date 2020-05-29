2020-05-29T14:19:13+03:00
Телевизор

В Рязани появилось ток-шоу, на котором обсудили проблемы бизнеса в период пандемии

Программа «Наша Рязань» выходит на телеканале КТВР
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В Рязани появилось ток-шоу, на котором обсудили проблемы бизнеса в период пандемии.В Рязани появилось ток-шоу, на котором обсудили проблемы бизнеса в период пандемии.
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28 мая на телеканале КТВР (кабельное телевидение) при участии рязанской «Комсомольской правды» состоялось ток-шоу «Наша Рязань», где темой для обсуждения стал коронавирус - его влияние на жизнь рязанцев, и, в первую очередь, на малый и средний бизнес.

Свою позицию высказали уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин, экс-руководитель регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин, директор ООО «НИТИ» Георгий Шерозия, социальный предприниматель Мила Халяпина и веб-редактор «Комсомолки» Александр Ефанов.

В ближайшее время мы выложим всю версию программы. Вы узнаете на конкретных примерах, с какими проблемами столкнулись предприниматели, и что власть делает, и делает ли, для исправления ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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