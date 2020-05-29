Рязанская журналистка Марина Комиссарова: «У папы подтвердили COVID-19, он умер…»
Рязанская журналистка Марина Комиссарова опубликовала в сети интернет запись о смерти в БСМП своего папы, у которого ранее подтвердили COVID-19. Произошло это 25 мая…
- Вспышка была на работе, и, как я понимаю, им не сказали. Он лег 8 мая в больницу. Через неделю стало хуже. Реанимация. Потом ИВЛ. 20 мая ему исполнилось 60 лет. Он был абсолютно здоров, никаких сопутствующих заболеваний. Абсолютно здоровый и полный сил, целей мужчина.
По словам Марины, 23 мая кардиолог сказал, что сердце работает хорошо – анализы хорошие, а 25 мая его не стало.
В справке о смерти записано «острая сердечно-легочная недостаточность, тотальная двусторонняя пневмония».
Вместе с тем в отчетах оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией за последние дни случаев смерти 60-летнего мужчины, с подтвержденным COVID-19 не представлено.
На это в оперативном штабе сообщили, что иногда информация о том, что скончался тот или иной пациент, у которого определили COVID-19, приходит с сильной задержкой.
- Врачи в нечеловеческих условиях борются с тем, с чем невозможно бороться. Кому-то повезло - и выбираются. А кто-то уходит. Пусть люди знают об этом, - такими словами завершила свое обращение Марина Комиссарова.
P.S. Редакция «Комсомольской правды» выражает самые глубокие соболезнования своей коллеге, ее сестре и ее маме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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