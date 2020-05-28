Коронавирус в Рязанской области окончательно закрепился в возрастной группе 46-64
В четверг, 28 мая, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновила данные по возрастному составу заболевших.
С большим отрывом лидирует возрастная группа 46 лет – 64 года. COVID-19 подтвердился у 1255 рязанцев этой возрастной группы, тесты еще 36 человек находятся на подтверждении. Таким образом, преимущество над возрастной группой 18-45 лет, которая долгое время лидировала, составляет более ста подтвержденных (и условно подтвержденных) случаев.
Количество заболевших детей возросло до 350.
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА
С подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет – 1162 человека;
- от 46 до 64 лет – 1255 человек;
- от 65 до 80 лет – 411 человек;
- старше 80 лет – 105 человек;
- дети – 350 человек (17 дней; 3 недели; 3 по одному месяцу, двое по 3, 6, 8, 9 месяцев; 30 по 1 году; 13 по 2 годика; 14 по 3 годика; 15 по 4 года; 21 по 5 лет; 19 по 6 лет; 19 по 7 лет; 28 по 8 лет; 16 по 9 лет; 17 по 10 лет; 23 по 11 лет; 23 по 12 лет; 15 по 13 лет; 18 по 14 лет; 25 по 15 лет; 21 по 16 лет; 19 по 17 лет).
С условно подтвержденным диагнозом:
- от 18 до 45 лет – 12 человек;
- от 46 до 64 лет – 36 человек;
- от 65 до 80 лет – 14 человек;
- старше 80 лет – 4 человека;
- дети – 9 человек (1 год; 2 года; 7 лет; 10 лет: двое по 11 лет; 12 лет; 13 лет; 17 лет).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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