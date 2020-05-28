Количество выявляемых случаев COVID-19 в Рязанской области снижается
В четверг, 28 мая, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что в регионе выявлено 77 новых случаев заражения COVID-19. Еще 75 положительных тестов находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора.
Количество выявляемых в регионе случаев снижается. 27 мая – был выявлен 81 случай, 26 мая – 85, 25 мая – 87.
Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области зафиксировано 3283 подтвержденных случаев, вместе с условно подтвержденными эта цифра составляет 3358.
Правительство Рязанской области сообщает, что все необходимые профилактические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на контроле.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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