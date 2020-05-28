Суд признал вину рязанских водителей в нарушении самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T10:43:40+03:00

Мужчин задержали с признаками опьянения, а заодно составили протокол по «карантинной» статье КоАП

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В поселке Ухолово (Рязанская область) водителей с признаками опьянения заодно привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции. Обоих мужчин остановили на улице райцентра 25 апреля. От медицинского освидетельствования они отказались, что приравнивается к езде в нетрезвом виде.

«В объяснениях правонарушители пояснили, что ознакомлены с распоряжением губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (об ограничениях из-за пандемии коронавируса – Ред.), <…> то есть не приняли всех доступных мер по нахождению по месту жительства», - пишет пресс-служба суда, ссылаясь еще на ряд нормативных актов.

Какой бы спорной ни была статья 20.6.1 КоАП РФ, мужчины свою вину решили признать и отделались предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU