В Рязанской области ждут отмашки санврача, чтобы открыть ТЦ и рынки
Чем дольше действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, тем активнее предприниматели в соцсетях (и не только) атакуют губернатора Николая Любимова вопросами из разряда «доколе?». Одному из них, который возмутился «почему одним можно работать, а другим нет», не вполне конкретно ответило министерство промышленности и экономического развития.
«План поэтапного возобновления деятельности сфер торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания населения, а также работы торговых центров, рынков и ярмарок на территории Рязанской области разработан», - возвестили чиновники.
Однако сроки, чтобы реализовать сей план, пока не утверждены. Это должны сделать «ковидный» оперативный штаб и губернатор «на основании предложений и предписаний главного санитарного врача».
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ИСТОЧНИК KP.RU