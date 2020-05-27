27 Май 2020 2020-05-27T18:06:36+03:00

В Рязанской области ждут отмашки санврача, чтобы открыть ТЦ и рынки. Фото: Андрей АБРАМОВ

В минэкономе заявили, что план восстановления торговли и бытового обслуживания населения готов, но сроки не утверждены

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Чем дольше действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, тем активнее предприниматели в соцсетях (и не только) атакуют губернатора Николая Любимова вопросами из разряда «доколе?». Одному из них, который возмутился «почему одним можно работать, а другим нет», не вполне конкретно ответило министерство промышленности и экономического развития.

«План поэтапного возобновления деятельности сфер торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания населения, а также работы торговых центров, рынков и ярмарок на территории Рязанской области разработан», - возвестили чиновники.

Однако сроки, чтобы реализовать сей план, пока не утверждены. Это должны сделать «ковидный» оперативный штаб и губернатор «на основании предложений и предписаний главного санитарного врача».

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ИСТОЧНИК KP.RU