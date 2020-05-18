В Рязани вновь заработал магазин «Леруа Мерлен»
«Леруа Мерлен» объявил о возобновлении работы магазина в Рязани. При этом ритейлер обязался следить за соблюдением ограничений:
- посещение только в маске;
- в торговом зале не более 500 человек одновременно, в садовом павильоне – не более 20.
Коммерсанты призвали людей выходить из дома только в случае крайней необходимости и заверили, что придерживаются рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
Отметим, что исключительно в режим онлайн магазин перешел 30 марта. Садовый павильон вновь открылся 12 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU