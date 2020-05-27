Рязанских медиков, выступивших в федеральном телеэфире, вызвали на допрос

27 Май 2020 2020-05-27T17:06:47+03:00

В Следственном комитете пояснили, что это делается в рамках доследственной проверки

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Сотрудников станции скорой медицинской помощи из Рязани, заявивших в прямом эфире федерального телеканала об отсутствии «путинских» выплат, теперь вызывают на допросы в правоохранительные органы. Об этом рассказало в своем материале интернет-издание Meduza.

- В воображении главврача, мы какая-то подрывная группа, которая занимается протестной деятельностью. Минздрав региона тоже пытается представить нас как «группу недовольных», которая мешает работе, - поделился с журналистами член профсоюза работников скорой Дмитрий Новоселов.

Напомним, 18 мая в эфире телеканала «Россия 1» сотрудники станции скорой помощи рассказали, что не получили ни копейки выплат, обещанных президентом, хотя контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Также Дмитрий Новоселов рассказал, что недовольных сотрудников скорой теперь вызывают в Следственный комитет:

- Наше руководство обратилось в СК, всех участников видео вызывали к следователю. Спрашивали, «не является ли это какой-то проплаченной акцией, сколько дали денег, как вы пробились на телевидение, кто разрешил общаться с прессой — паранойя какая-то!

При этом в региональном Следственном управлении СК корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что опрос медицинских работников проводится в рамках доследственной проверки, ранее инициированной ведомством.

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ИСТОЧНИК KP.RU