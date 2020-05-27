Рязанских медиков, выступивших в федеральном телеэфире, вызвали на допрос
Сотрудников станции скорой медицинской помощи из Рязани, заявивших в прямом эфире федерального телеканала об отсутствии «путинских» выплат, теперь вызывают на допросы в правоохранительные органы. Об этом рассказало в своем материале интернет-издание Meduza.
- В воображении главврача, мы какая-то подрывная группа, которая занимается протестной деятельностью. Минздрав региона тоже пытается представить нас как «группу недовольных», которая мешает работе, - поделился с журналистами член профсоюза работников скорой Дмитрий Новоселов.
Напомним, 18 мая в эфире телеканала «Россия 1» сотрудники станции скорой помощи рассказали, что не получили ни копейки выплат, обещанных президентом, хотя контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Также Дмитрий Новоселов рассказал, что недовольных сотрудников скорой теперь вызывают в Следственный комитет:
- Наше руководство обратилось в СК, всех участников видео вызывали к следователю. Спрашивали, «не является ли это какой-то проплаченной акцией, сколько дали денег, как вы пробились на телевидение, кто разрешил общаться с прессой — паранойя какая-то!
При этом в региональном Следственном управлении СК корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что опрос медицинских работников проводится в рамках доследственной проверки, ранее инициированной ведомством.
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Управленец предположил, что у их пациентов диагноз еще не подтвержден, однако работники скорой помощи в этом сомневаются (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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