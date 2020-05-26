В Рязанской области впервые выявили больных коронавирусом меньше, чем выписали
По информации опергруппы, 26 мая из лечебных учреждений выписано рекордное число переболевших COVID-19 пациентов - 86 человек. С начала пандемии такого еще не было.
Таким образом, выздоровевших от коронавирусной инфекции и выписанных пациентов стало 788. При этом за сутки аналогичный диагноз подтвердился у меньшего числа зараженных - у 85. Всего в регионе официально зарегистрировано 3125 случаев COVID-19.
Напомним, что ранее руководители лечебных учреждений Рязанской области рассказали, что не могут выписать пациентов из-за задержек в работе лабораторий. Поэтому сегодняшний рекорд может носить, скорее, статистический, нежели медицинский характер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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