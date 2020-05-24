2020-05-24T20:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанские больницы покинули еще 58 человек, заразившихся ранее коронавирусом

При этом в стенах стационаров находится на лечении 281 пациент с COVID-19, в том числе 9 детей
Иван АНТОНОВ
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23-24 мая выписались из больниц 58 жителей рязанского региона.23-24 мая выписались из больниц 58 жителей рязанского региона.Фото: Виталий ТИМКИВ
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По информации опергруппы 24 мая из лечебных учреждений выписано рекордное число теперь уже бывших пациентов с COVID-19 - 58 человек.

Таким образом, с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом на 24 мая достигло цифры 611, большинство из них проходили стационарное лечение. Жители Рязанской области, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

В лечебных учреждениях в настоящее время находится на лечении 281 пациент с COVID-19, в том числе 9 детей. По информации регионального министерства здравоохранения, состояние более трети из них - 94 человек - врачи оценивают как удовлетворительное. 166 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 21 человек, 8 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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