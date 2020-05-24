Рязанские больницы покинули еще 58 человек, заразившихся ранее коронавирусом
По информации опергруппы 24 мая из лечебных учреждений выписано рекордное число теперь уже бывших пациентов с COVID-19 - 58 человек.
Таким образом, с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом на 24 мая достигло цифры 611, большинство из них проходили стационарное лечение. Жители Рязанской области, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.
В лечебных учреждениях в настоящее время находится на лечении 281 пациент с COVID-19, в том числе 9 детей. По информации регионального министерства здравоохранения, состояние более трети из них - 94 человек - врачи оценивают как удовлетворительное. 166 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 21 человек, 8 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU