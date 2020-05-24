В Рязанской области среди заболевших коронавирусом дети составляют 10 процентов

24 Май 2020 2020-05-24T12:09:00+03:00

Подростки зачастую просто не воспринимают всю серьезность положения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общее число зараженных вирусом до 18 лет 313 человек, анализы еще девяти на подтверждении

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По данным опергруппы Правительства Рязанской области, на 11.00 24 мая в регионе количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 313 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1121 человека.

Более подробно:

- дети – 313 человек (3 недели; двое по 1; двое по 3; 8; двое по 9 месяцев; двадцать шесть по 1 году; одиннадцать по 2; тринадцать по 3; двенадцать по 4; двадцать по 5; тринадцать по 6; восемнадцать по 7; двадцать восемь по 8; четырнадцать по 9; шестнадцать по 10; двадцать два по 11; двадцать три по 12 лет; четырнадцать по 13; шестнадцать по 14; двадцать два по 15; девятнадцать по 16; восемнадцать по 17 лет);

- от 18 до 45 лет – 1058 человек;

- от 46 до 64 лет – 1121 человек;

- от 65 до 80 лет – 369 человек;

- старше 80 лет – 92 человека.

С условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 23 человека;

- от 46 до 64 лет – 42 человека;

- от 65 до 80 лет – 9 человек;

- старше 80 лет – 4 человека;

- дети – 9 человек (6 месяцев; трое по 1 году; двое по 6; 9; 10; 17 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU