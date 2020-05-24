В Рязанской области выявили 88 новых случаев коронавируса, 87 – на подтверждении
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 23 мая в регионе выявлено еще 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Стало быть, с начала пандемии вирус COVID-19 подтвердился у 2953 жителей региона. Еще 87 положительных тестов находится на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 3040 человек.
Напомним, что в целом на 24 мая поступила информация о 9005 гражданах, прибывших в Рязань и область из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2365 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU