На самоизоляцию в Рязань доставили 9 пассажиров вывозного рейса из Армении

24 Май 2020 2020-05-24T09:23:36+03:00

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Региональный оперштаб Воронежской области показал полный список регионов, куда отправились на самоизоляцию 69 пассажиров вывозного рейса «Ереван – Воронеж». Самолет доставил 23 мая 109 человек. Рейс был организован для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Сотрудники воронежского регионального управления Роспотребнадзора обследовали всех прибывших.

Как сообщили «Вести Воронеж», девять человек из аэропорта имени Петра I отправились домой в Рязанскую область на автомобильном транспорте. Уже дома они пройдут двухнедельный домашний карантин.

Отметим, что в целом на 8.30 24 мая поступила информация о 9005 гражданах, прибывших в Рязань и область из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2365 человек. 6649 рязанцев его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU