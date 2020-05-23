Горячую воду в Рязани с 25 мая отключат по 130 адресам

23 Май 2020 2020-05-23T12:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С 25 мая в Рязани отключат горячую воду по 130 адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

Среди зданий в списке 120 жилых домов, несколько школ, детских садов и детская городская поликлиника №3. Отключения продлятся разное количество дней: на улицах Березовой и Гоголя они закончатся уже 28 мая, на улицах Мещерской и пос. Элеватор – 5 июня, а на улицах Интернациональной, Бирюзова, Семчинской, Княжье Поле и Станкозаводской – 7 июня.

Временные неудобства связаны «с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения». С полными графиками отключения горячей воды в Рязани на 2020 год вы можете ознакомиться в наших материалах: май - здесь, июнь и июль - здесь.

25 - 28 мая

- ул. Березовая, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8;

- ул. Гоголя, д. 29, д. 31, д. 33;

25 мая - 5 июня

- ул. Мещерская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;

- пос. Элеватор, д. 2, д. 3, д. 6, д. 6а;

25 мая - 7 июня

- ул. Интернациональная, д. 1в (детская поликлиника №3), д. 11д (д/сад №124), д. 3 корп. 1 (школа №52), д. 6 (школа №58), д. 10, д. 11, д. 12, д. 13 корп. 1, д. 1а, д. 1г, д. 2 корп. 2, д. 3, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 7, д. 7а, д. 8/29;

- ул. Бирюзова, д. 6а (д/сад №3), д. 8а, д. 4а (д/сад №126), д. 13а (школа №56), д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1 корп. 3, д. 1 корп. 4, д. 1 корп. 5, д. 1 корп. 6, д. 1 корп. 7, д. 1 корп. 8, д. 2 корп. 1, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 6, д. 6б, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 7, д. 7б, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 8, д. 8 корп. 1, д. 9/23;

- ул. Семчинская, д. 9-10 (д/сад), д. 11, д. 11 корп. 1, д. 11 корп. 2, д. 9;

- ул. Княжье Поле, д. 23, д. 23 корп. 1;

- ул. Станкозаводская, д. 22/10, д. 24, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 27, д. 28/9, д. 28 корп. 1.

ИСТОЧНИК KP.RU