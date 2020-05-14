2020-05-14T19:35:14+03:00
Недвижимость

Отключение горячей воды в Рязани, май 2020 года: адреса и новые даты

Профилактические работы начались уже 13 мая, что стало для потребителей полной неожиданностью
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
В Рязани опубликовали графики отключения горячей воды на май 2020 года.В Рязани опубликовали графики отключения горячей воды на май 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Теплосеть» опубликовала новые графики профилактических работ с конкретными датами, когда в Рязани отключат горячую воду. Пока известны только майские. На сей раз (по крайней мере, пока) муниципальное предприятие называет не адреса конкретных домов, а адреса почти двух десятков объектов, которые будут готовить к зиме.

Если вы не знаете, от какой котельной или теплового пункта идут трубы в ваш дом, можно уточнить эту информацию в РМПТС (см. «Куда звонить?») или вашей управляющей компании.

«До конца лета предстоит подготовить к зиме 129 центральных тепловых пунктов и 63 котельные», - оповещает потребителей теплоснабжающая организация.

Кстати, вопреки информации с сайта администрации Рязани, профилактические работы начинаются не с 18 мая, а уже без какого-либо предупреждения начались 13 мая в тепловых пунктах на улицах Ленинского Комсомола (19б лит. А и 20д лит. А), Дзержинского (59б лит. А, Н2) и Типанова (16а лит.А). Горячая вода в подключенных к ним домах исчезла минимум на две недели.

ЦТП.

ЦТП.

Котельные.

Котельные.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Контакты МУП "РМПТС" (указаны на официальном сайте)

Абонентский отдел: 8(4912)38-90-80, 8(930)880-55-24.

Диспетчерская служба: 8(4912)34-05-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Котельная – в долгах, жильцы – без горячей воды
Жители многоквартирного дома заплатили за газоснабжение котельной 3,5 млн рублей, но эти деньги исчезли со счетов ТСЖ и не дошли до поставщика газового топлива. Нецелевые расходы и долги ТСЖ поставили жильцов на грань отключения горячей воды.
Новости 24
В ТРЦ «Виктория Плаза» открылся магазин джинсовой одежды
Рязанские единороссы поддержали призыв Дмитрия Медведева
В мэрии Рязани рассказали, когда запустятся все маршрутки
Министр образования Рязанской области объявила об отмене экзаменов в 9-х классах
В рязанском ПФР напомнили, что работают только по предварительной записи
Обновлены данные по количеству зараженных COVID-19 по районам Рязани
Молоко рязанского бренда признали фальсификатом
Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон
В Рязани перевернулся ехавший на красный Mitsubishi
На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов
Рязанская компания возобновила экспортные поставки в Китай
Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек
Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области
Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим
В Рязанской области новая возрастная группа вышла в лидеры по количеству заболевших COVID-19
Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек
Успейте купить квартиры в «Мармакс» по специальным ценам
Коронавирус в Рязани: 14 мая выявили еще 89 зараженных коронавирусом. Всего – 2028 человек
Ярополк и Тея: какие имена выбирали рязанцы детям в апреле