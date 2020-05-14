Отключение горячей воды в Рязани, май 2020 года: адреса и новые даты

«Теплосеть» опубликовала новые графики профилактических работ с конкретными датами, когда в Рязани отключат горячую воду. Пока известны только майские. На сей раз (по крайней мере, пока) муниципальное предприятие называет не адреса конкретных домов, а адреса почти двух десятков объектов, которые будут готовить к зиме.

Если вы не знаете, от какой котельной или теплового пункта идут трубы в ваш дом, можно уточнить эту информацию в РМПТС (см. «Куда звонить?») или вашей управляющей компании.

«До конца лета предстоит подготовить к зиме 129 центральных тепловых пунктов и 63 котельные», - оповещает потребителей теплоснабжающая организация.

Кстати, вопреки информации с сайта администрации Рязани, профилактические работы начинаются не с 18 мая, а уже без какого-либо предупреждения начались 13 мая в тепловых пунктах на улицах Ленинского Комсомола (19б лит. А и 20д лит. А), Дзержинского (59б лит. А, Н2) и Типанова (16а лит.А). Горячая вода в подключенных к ним домах исчезла минимум на две недели.

ЦТП.

Котельные.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Контакты МУП "РМПТС" (указаны на официальном сайте)

Абонентский отдел: 8(4912)38-90-80, 8(930)880-55-24.

Диспетчерская служба: 8(4912)34-05-44.