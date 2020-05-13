В Рязани начнут поэтапно отключать горячую воду
С 18 мая в Рязани планируется поэтапное отключение горячего водоснабжения на котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) в зоне ответственности МУП «РМПТС». До конца лета предстоит подготовить к зиме около 130 ЦТП, более шестидесяти котельных, свыше двухсот объектов социальной сферы и более 2700 домов.
Замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров отметил, что горячее водоснабжение будет отключено в городе позднее обычного. Это сделано для удобства жителей, находящихся на самоизоляции в выходные и нерабочие дни.
Напомним, что на сумму 210 миллионов рублей планируется выполнить капремонт десяти участков магистральных тепловых сетей протяженностью 4,3 километра. Работы уже начались на четырех участках – на улицах Сенной и Трудовой.
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ИСТОЧНИК KP.RU