В Рязани начнут поэтапно отключать горячую воду

13 Май 2020 2020-05-13T22:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 мая в Рязани планируется поэтапное отключение горячего водоснабжения на котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) в зоне ответственности МУП «РМПТС». До конца лета предстоит подготовить к зиме около 130 ЦТП, более шестидесяти котельных, свыше двухсот объектов социальной сферы и более 2700 домов.

Замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров отметил, что горячее водоснабжение будет отключено в городе позднее обычного. Это сделано для удобства жителей, находящихся на самоизоляции в выходные и нерабочие дни.

Напомним, что на сумму 210 миллионов рублей планируется выполнить капремонт десяти участков магистральных тепловых сетей протяженностью 4,3 километра. Работы уже начались на четырех участках – на улицах Сенной и Трудовой.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани началась подготовка к новому отопительному сезону

Школы, детские сады и больницы будут готовы к пуску тепла к 1 сентября, а жилые дома и другие здания – к 15 сентября (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU