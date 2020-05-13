2020-05-13T22:14:27+03:00
Недвижимость

В Рязани началась подготовка к новому отопительному сезону

Школы, детские сады и больницы будут готовы к пуску тепла к 1 сентября, а жилые дома и другие здания – к 15 сентября
Антон ВОХЕЧ
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Работы по ремонту магистралей уже ведутся. Фото: сайт РМПТС.Работы по ремонту магистралей уже ведутся. Фото: сайт РМПТС.
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И.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин доложил 13 мая на селекторном совещании руководству города Рязани о начале подготовки к осенне-зимнему периоду и следующему отопительному сезону.

Так, на сумму 210 миллионов рублей планируется выполнить капитальный ремонт 10 участков магистральных тепловых сетей протяженностью 4,3 км. Работы уже начались на 4 участках – на улицах Сенной и Трудовой. Протяженность работ составляет порядка 2 километров, завершить их планируется до 17 июня.

Завершить все работы планируют до конца августа. Школы, детские сады и больницы будут готовы к пуску тепла к 1 сентября, а жилые дома и другие здания – к 15 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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