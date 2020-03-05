Предновогодняя акция РМПТС сыграла положительную роль

5 Март 2020 2020-03-05T09:13:10+03:00

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В рязанскую теплосеть с начала года обратились 393 раза, в том числе в феврале на предприятие поступило 217 обращений. Такую статистику приводит сайт горадминистрации.

Значительно уменьшилось количество запросов жителей Рязани, связанных с долгами по оплате услуг. Руководство РМПТС считает, что это связано с проведенной в декабре 2019 года акции по списанию пеней. Условие было поставлено такое - жители должны были погасить долг за коммунальные услуги, тогда пени списывались. Большинство рязанцев, имеющих задолженность по горячей воде и отоплению, использовали эту возможность. Будет ли и впредь применяться подобная практика, РМПТС не сообщает.

Чаще всего жители областного центра просили провести перерасчет за горячее водоснабжение и отопление, это в основном связано с изменением состава семьи. Ряд вопросов касался процедуры и условий замены приборов учета. Руководство МУП «РМПТС» в связи с участившимися случаями мошенничества рекомендует по всем вопросам, связанным с установкой, эксплуатацией, либо заменой счетчиков горячей воды в квартирах, консультироваться только у специалистов предприятия.

Случаи, когда рязанцы обращались по вопросу ненормативной температуры воздуха и неудовлетворительного ГВС - единичны. По каждому из них работники теплосетей совместно с представителями управляющих компаний или ТСЖ провели необходимые замеры.

МУП «РМПТС» напоминает о том, что представители абонентского отдела по работе с населением также находятся в пунктах приема платежей КВЦ (ул. Советской Армии, д. 13а, ул. Татарская, д. 95, ул. Крупской, д. 19, ул. Полетаева, д. 29а). Они помогут разобраться с вопросами начисления платежей за отопление и горячую воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU