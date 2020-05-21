Графики отключения горячей воды в Рязани, июнь-июль 2020: адреса и даты

21 Май 2020 2020-05-21T10:24:54+03:00

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«Теплосеть» опубликовала графики отключения ГВС на май-июль 2020 года. Но если график на май уже публиковался и изменений не претерпел, то когда и где из кранов перестанет течь горячая вода в июне и июле, стало известно только сейчас. Само собой, речь идет только о потребителях МУП «РМПТС».

Для каждого из двух месяцев мы публикуем отдельную таблицу с планируемыми сроками профилактических работ и конкретными адресами. Помимо многоквартирных домов в них фигурируют детские сады, школы, больницы, другие медицинские и социальные учреждения, а также общежития, административные и прочие здания.

В июне отключения горячей воды пройдут на 225 объектах, 174 из которых – жилые дома (смотреть график).

В июле ГВС отключат на 195 объектах, среди которых 171 МКД (смотреть график).

В майском списке, напомним, оказалось почти 700 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU