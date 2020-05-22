2020-05-22T20:53:02+03:00
Коронавирус Covid-19

541 рязанец поправился после коронавирусной инфекции, поразившей организм

За сутки из рязанских больниц выписаны 28 человек
Антон ВОХЕЧ
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Еще 28 рязанцев покинули больничные палаты.Еще 28 рязанцев покинули больничные палаты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Оперативная рабочая группа регионального правительства сообщает о том, что 22 мая больничные палаты покинули еще 28 пациентов с коронавирусом.

Стало быть, с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных рязанцев на 22 мая достигло 541 человека. Большинство из которых проходили стационарное лечение. Те же, у кого болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

В целом на 22 мая поступила информация о 8794 гражданах , прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдает в данный момент за 2359 рязанцами, а 6435 человек период наблюдения уже прошли, они обследованы и здоровы.

Всего же по стоянию на 22 мая было выявлено 49 887 граждан, прибывших в муниципалитеты Рязанской области из других регионов, в том числе из зарубежных стран. На контроле в муниципальных образованиях находятся 2688 человек, пребывающих на самоизоляции или в обсервациях. При этом 2140 иногородних жителей его уже завершили, они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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