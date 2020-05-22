Мэрия: Алексей Розвезев покинул должность замдиректора УРТ
Заместитель директор УРТ Алексей Розвезев уволился с муниципального предприятия, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, один из руководителей УРТ не работает еще с 6 мая.
Однако, во время беседы с корреспондентом «Комсомолки» 18 мая, когда обсуждалась новость о грядущей проверки предприятия и возможных кадровых решениях, Алексей Розвезев еще являлся сотрудником УРТ.
В ближайшее время мы расскажем подробности кадровых пертурбаций в Управлении рязанского троллейбуса.
ДОСЬЕ «КП»
Розвезев Алексей Сергеевич, родился 7 августа 1989 года.
Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Квалификация: экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии».
В сфере транспорта с 2008 года.
В УРТ с 1 октября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU