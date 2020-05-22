2020-05-22T19:14:08+03:00
Общество

Мэрия: Алексей Розвезев покинул должность замдиректора УРТ

По информации властей, трудовое соглашение расторгнуто еще 6 мая
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Мэрия: Алексей Розвезев покинул должность замдиректора УРТ.Мэрия: Алексей Розвезев покинул должность замдиректора УРТ.
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Заместитель директор УРТ Алексей Розвезев уволился с муниципального предприятия, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, один из руководителей УРТ не работает еще с 6 мая.

Однако, во время беседы с корреспондентом «Комсомолки» 18 мая, когда обсуждалась новость о грядущей проверки предприятия и возможных кадровых решениях, Алексей Розвезев еще являлся сотрудником УРТ.

В ближайшее время мы расскажем подробности кадровых пертурбаций в Управлении рязанского троллейбуса.

ДОСЬЕ «КП»

Розвезев Алексей Сергеевич, родился 7 августа 1989 года.

Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.

Квалификация: экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В сфере транспорта с 2008 года.

В УРТ с 1 октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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