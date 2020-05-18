2020-05-18T17:52:45+03:00
Общество

В Рязани затеяли масштабную проверку МУП «УРТ»

Результаты послужат основанием для «управленческих и кадровых решений», заявили в администрации
Антон КОНОВАЛОВ
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Городская администрация организовала проверку Управления рязанского троллейбуса. О начале анализа «эффективности хозяйственной деятельности» МУПа 18 мая заявил начальник управления транспорта Андрей Михно. Также, по словам чиновника, проводится мониторинг качества обслуживания населения на каждом маршруте.

«Результаты проверки будут представлены на рассмотрение в администрацию Рязани для принятия конкретных управленческих и кадровых решений», - пишет пресс-служба исполнительного органа власти.

Структурное подразделение Михно ревизирует объединенное транспортное предприятие совместно с контрольно-аналитическим управлением. Рабочему персоналу УРТ пообещали, что на них упомянутые выше решения никак не отразятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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