Появилась подробная информация о том, где рязанцы могут купить медицинские маски

22 Май 2020 2020-05-22T19:33:32+03:00

В гипермаркетах покупателям без масок товар просто не продают. Если маску не купил. Фото: Павел АВЕРИН

Таких предприятий пока около двадцати, это юридические лица и предприниматели

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На сайте городской администрации появилась подробная информация о том, кто же из рязанских бизнесменов социально переориентировал свой бизнес в условиях пандемии коронавируса. Сведения заинтересуют как представителей торговли, так и обычных покупателей розницы. Полный список здесь.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора Рязанской области на территории региона всем без исключения необходимо при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг и нахождении в других общественных местах обязательно использовать средства защиты органов дыхания и перчатки.

А 13 мая, во время видеоконференции с главными врачами рязанских больниц, Николай Любимов оценил перспективы выхода региона из режима ограничений.

— К сожалению, говорить о том, что мы выходим на плато, пока рано. Несмотря на ограничительные меры, в период майских выходных, был отмечен большой поток приезжающих в Рязанскую область. Поэтому возможен определенный прирост числа заболевших после 15 мая, — отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU